Музыкант, который пошел в терроборону практически сразу после полномасштабного вторжения, прокомментировал свою возможность серьезного противостояния с врагом.

Украинский музыкант Коля Серга рассказал, готов ли он к серьезной стычке с российскими оккупантами. Свое мнение Коля озвучил в эфире программы "Ранок з Україною".

Так, музыкант признался, что он удивлен людьми, которых встречает, обороняя родную землю.

"В нашей части очень много добровольцев, здесь есть и бизнесмены, и госслужащие, и дальнобойщики… невероятное количество людей разных национальностей: молдаване, болгары, турки и т.д. Всех нас объединяет любовь к Украине", - рассказал украинский артист.

Сам Коля Серга расценивает полномасштабную войну в Украине, которую Россия начала 24 февраля этого года, как свое личное испытание. Ведь ранее он и подумать не мог, что ему придется брать в руки оружие и идти стрелять в противников.

"Главным пунктиком сомнения был именно тот, смогу ли я стрелять? Но я понимал, что иду в ряды ВСУ и должен взять в руки оружие, а это значит, что должен воевать. А чем глубже я нахожусь в этих событиях, тем больше понимаю, что я готов", - рассказал Коля Серга.

Напомним, ранее Коля Серга поставил точку в скандале с Региной Тодоренко. Серга говорит, что молчание Регины по поводу войны в Украине - это ее активная позиция.

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