Музыкант, который служит в ВСУ, отметил, что "русский дух пропитан ядом".

Известный украинский певец и телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в рядах ВСУ и защищает свою страну от оккупантов, 12 июня представил стих о России. Примечательно, что в этот день в стране-агрессоре отмечают день России. Своим творчеством Коля поделился в Instagram-блоге.

"В день июньский кофе стынет,

Думаю о дне России.

Сколько собрано в него,

Сколько действий агрессивных,

Мольб к плешивому мессии,

Сколько взращено врагов.

Поднял ил в болотах ада,

Русский дух пропитан ядом,

вместо душ - кусочки льда.

За имперскою ламбадой

как глисты навстречу заду.

С дном России, господа!", - сказано в стихотворении.

Его Серга прочитал на видео, а в описании к видеоролику кратко написал: "Совсем скоро на улицах российских городов можно будет встретить камбалу. Как и других завсегдатаев дна".

Напомним, Коля Серга рассказал, после чего "похоронил" Регину Тодоренко.

Вас также могут заинтересовать новости: