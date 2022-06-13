Известный украинский певец и телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в рядах ВСУ и защищает свою страну от оккупантов, 12 июня представил стих о России. Примечательно, что в этот день в стране-агрессоре отмечают день России. Своим творчеством Коля поделился в Instagram-блоге.
"В день июньский кофе стынет,
Думаю о дне России.
Сколько собрано в него,
Сколько действий агрессивных,
Мольб к плешивому мессии,
Сколько взращено врагов.
Поднял ил в болотах ада,
Русский дух пропитан ядом,
вместо душ - кусочки льда.
За имперскою ламбадой
как глисты навстречу заду.
С дном России, господа!", - сказано в стихотворении.
Его Серга прочитал на видео, а в описании к видеоролику кратко написал: "Совсем скоро на улицах российских городов можно будет встретить камбалу. Как и других завсегдатаев дна".
Напомним, Коля Серга рассказал, после чего "похоронил" Регину Тодоренко.
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