Артист возмущен поведением Регины Тодоренко.

Украинский музыкант и ведущий Коля Серга, который в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды ВСУ, рассказал, почему опальная Регина Тодоренко для него умерла.

"Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она отнюдь не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь – бац, и кинул земельку", – сказал Серга в программе "Зірковий шлях".

Известно, что до этого Коля Серга и Регина Тодоренко публично поскандалили. В Буче оккупанты расстреляли экс-бойфренда Регины и друга Коли - Алика. Именно после этой трагедии Тодоренко впервые отреагировала на войну в Украине, но так и не назвала Россию агрессором.

Позже Серга написал в личные сообщения Тодоренко. Но опальная ведущая заявила, что Коля хочет просто хайпануть на ее имени.

Напомним, ранее Регина Тодоренко попрощалась со своими родными из Одессы.

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