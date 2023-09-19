Беспалов считает, что Остапчук обманывает людей.

Украинский шоумен Владимир Остапчук снова выехал за границу, где планирует провести концерт. В афише указано, что часть вырученных денег будут направлены на помощь ВСУ.

Однако блогер Богдан Беспалов сомневается в том, что это будет приличная сумма. Он говорит, что обычно деньги от продажи билетов поступают на банковскую карту супруги Остапчука - Екатерины Полтавской.

В то же время Беспалов говорит, что шоумен продолжает спокойно жить - он путешествует, делает дорогие подарки своей возлюбленной и прочее.

"Наслаждаться жизнью и абсолютно открыто это показывать всей Украине и ему за это ничего не будет. Когда лопнет терпение? Когда общество возмутится? Когда Остапчук начнет отвечать перед народом? Володя, ты говоришь, что ты донатишь, устраиваешь благотворительные вечера. Так какая именно сумма идет на ВСУ? Потому что ты зарабатываешь, в первую очередь, для себя. По дороге в Канаду ты можешь заехать куда угодно и провести свадьбу, похороны и все что угодно, лишь бы тебе заплатили", - сказал Богдан.

Он также вспомнил историю, когда Остапчук проводил свадьбу на острове Миконос во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Беспалов отметил, что хочет, чтобы шоумен наконец-то ответил за злоупотребление и объяснил людям свои выезды за границу.

Напомним, ранее Остапчука "забросали камнями" за корпоративы за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: