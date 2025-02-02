Поклонники уже оценили ее новый трек.

Популярная украинская певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опрышко, впервые представила песню, с которой хотела участвовать на Нацотборе на "Евровидение-2025".

Артистка опубликовала часть трека в своем Instagram. Как называется композиция и будет ли исполнительница все же выпускать ее полную версию - она не отметила.

"Песня, с которой хотела пойти на "Евровидение", - лаконично подписала видео Klavdia Petrivna.

Реакция подписчиков

Поклонники певицы отреагировали на новый трек и оставили положительные комментарии под постом:

"Как кайфово"

"Классно! Надо было идти"

"Песня разорвала бы все "Евровидение"

"Это невероятно прекрасно!"

"Почему вы не пошли с этой песней на "Евровидение"? Это была бы лучшая песня из всех, что там есть".

К слову, сама Klavdia Petrivna официально пока не комментировала свое отсутствие на Нацотборе, который состоится уже 8 февраля. В нем будут участвовать 10 финалистов: Ziferblat, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абіє, ДК Енергетик, Влад Шериф, FIЇNKA и Маша Кондратенко.

Напомним, ранее певица Анастасия Приходько рассказала, почему Klavdia Petrivna исчезла из шоу-бизнеса и что она сделала не так.

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