По словам Юрия Лозы, никто искренне не переживает за путиниста.

Российский певец Юрий Лоза высказался относительно путиниста Филиппа Киркорова, концерты которого массово отменяются в стране-агрессоре после его участия в "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой.

Во-первых, Лоза рассказал, что Киркоров всегда был показушником. Как только выключались камеры, артист начинал испытывать стресс.

"Киркоров – это сплошная поза. Ни одного искреннего слова, движения… Посмотрите, как он сидит в жюри, как строит глазки и т.д. Это же неестественно для мужчины. Все, что он делает, это показуха. Но как только этот мыльный пузырь лопается, моментально наступает кризис, страшный стресс", - сказал Лоза в комментарии росСМИ.

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Также он добавил, что если ранее "короля эстрады" Киркорова все расцеловывали, то сейчас не найдется ни одного человека, который искренне его поддержит.

"Вы думаете, кто-то из тех, кто его окружал, кто его расцеловывал, искренне горюет сегодня из-за того, что нет Киркорова? Ни один человек не горюет", - заявил певец.

Напомним, ранее известный украинский певец рассказал, как Киркоров "выжил" его из России.

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