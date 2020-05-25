Погряз в долгах: Киркоров задолжал за дом миллионы рублей

Таганский районный суд Москвы уже взыскал с артиста 2,3 миллиона рублей.

Российский певец Филипп Киркоров задолжал за строительство своего загородного дома более семи миллионов рублей.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Таганский районный суд Москвы взыскал с артиста 2,3 миллиона рублей в пользу компании, которая занималась ремонтом особняка.

Иск к Киркорову подал индивидуальный предприниматель Маринин Петр Владиславович.

В декабре 2017 года его фирма закончила все ремонтные работы по договору в загородном доме певца, который находится в Мякининской пойме. Однако позже глава компании подал исковое заявление, согласно которому артист задолжал организации более семи миллионов рублей.

Как сообщал УНИАН, квартира певца Филиппа Киркорова по стартовой стоимости свыше 193 млн руб. была выставлена на торги из-за удовлетворенного Таганским судом иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к музыканту.

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