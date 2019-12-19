Квартиру Киркорова пустят с молотка из-за долгов

К продаже подлежит даже установленная в квартире быттехника.

Квартира певца Филиппа Киркорова по стартовой стоимости свыше 193 млн руб. была выставлена на торги из-за удовлетворенного Таганским судом иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к музыканту.

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Как сообщает Газета.ru, к выплате более 54 млн руб. задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору суд принудил как самого исполнителя, так и ООО «Филипп Киркоров Продакшн», однако в исковых требованиях значилась сумма около 230 млн рублей.

Согласно судебному решению, взыскание обращено на имущество Киркорова, которое было заложено по кредиту, а именно квартиру, через продажу с публичных торгов. Кроме того, продаже также подлежит установленная в квартире бытовая техника.