Телезвезда не уточнила, где именно был сделан соблазнительный кадр.

Известная во всем мире теледива и модель Ким Кардашьян соблазнила сеть фотографией с отдыха.

Читайте такжеПопулярная модель в сетчатом мини-платье позировала в водеФото опубликовано на Instagram-странице звезды реалити-шоу. Где именно был сделан кадр, красавица не уточнила.

На камеру Кардашьян позирует в черном бикини и черной бейсболке. Глаза она спрятала за темными солнцезащитными очками. Знаменитость загорает на гамаке над водой.

В кадре Ким выглядит весьма соблазнительно, от ее роскошной фигуры не отвести глаз.

Кто такая Ким Кардашьян

Кимберли Ноэль Кардашьян Вест - американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами (США)" и "Семейство Кардашьян".

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

В январе 2021 года появились новости, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом.

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Автор: Ольга Робейко