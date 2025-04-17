37-летняя Екатерина Кузнецова также ответила, хочет ли стать мамой.

Украинская актриса Екатерина Кузнецова уже восемь лет находится в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Пара обручилась в 2021 году на Шри-Ланке, но до сих пор не заключила официальный брак. Артистка объяснила, что мешает им пожениться и почему у них до сих пор нет общих детей.

В интервью для Славы Демина знаменитость призналась, что вопрос женитьбы постоянно откладывался сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за полномасштабного вторжения россиян в Украину. Пара, как известно, до 2022 года жила в РФ, но потом выехала из страны и публично выступила против войны. По словам Екатерины, Аплин настаивает на женитьбе, но это не является для них приоритетом в отношениях.

"Просто он был женат, я была замужем. В начале этот вопрос не стоял. Сейчас мне говорит: "Кать, давай у нотариуса в Киеве собери эти документы, давай уже распишемся". Потом COVID-19, потом у нас полномасштабное. Я хочу для ребенка сделать праздник, чтобы ребенок участвовал, чтобы он стал свидетелем (свадьбы - УНИАН)", - сказала актриса.

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Относительно пополнения в семье, кинозвезда отметила, что долгое время она не хотела детей, поскольку важной для нее была самореализация и карьера. Она убеждена, что женщина должна сама захотеть стать мамой, и тогда ей удастся забеременеть.

Пока что решиться на материнство Екатерине сложно, поскольку она большую часть времени проводит в Киеве, где работает. Тем временем ее возлюбленный работает на Шри-Ланке, а встречаются они в Испании. Кстати, у ее возлюбленного уже есть 10-летний сын от первого брака, который сейчас живет в РФ со своей мамой.

"Меня это не парит, потому что я знаю правду, потому что я очень долго себя сдерживала из-за работы, из-за всех этих обстоятельств. Потом были разные моменты, когда я сомневалась, сомневалась в том, в нормальном ли я психологическом состоянии, физическом состоянии. Это же личное дело каждого. Было важно выучить языки, реализация, работа", - добавила артистка.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова ответила, действительно ли ее возлюбленный-россиянин получает украинский паспорт. Актриса заговорила о переезде с Аплиным в другой город. А также рассказала об их жизни сразу на три страны.

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