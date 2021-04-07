Рэперша предстала в откровенном образе.

Известная рэперша Карди Би опубликовала в Instagram снимки с фотосессии для мужского глянцевого журнала XXL.

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На фото звезда позирует в черных классических штанах с высокой посадкой. Также она надела подтяжки, под которыми решила скрыть соски, так как верх Карди решила оставить обнаженным. Дополнила артистка образ лаковыми ботильонами.

Кроме того, Карди Би сделали "мокрую" укладку и яркий макияж с акцентом на красные губы. Чтобы сделать "лук" более ярким, Карди украсила шею массивным колье и надела браслет.

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Автор: Диана Могилевич