Карди Би эпатирует публику / instagram.com/iamcardib
Известная рэперша Карди Би опубликовала в Instagram снимки с фотосессии для мужского глянцевого журнала XXL.
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На фото звезда позирует в черных классических штанах с высокой посадкой. Также она надела подтяжки, под которыми решила скрыть соски, так как верх Карди решила оставить обнаженным. Дополнила артистка образ лаковыми ботильонами.
Кроме того, Карди Би сделали "мокрую" укладку и яркий макияж с акцентом на красные губы. Чтобы сделать "лук" более ярким, Карди украсила шею массивным колье и надела браслет.
Карди Би эпатирует публику / instagram.com/iamcardib
Карди Би эпатирует публику / instagram.com/iamcardib
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