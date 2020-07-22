"А куда Потапа дела?": Каменских восхитила сеть "докарантинным" фото в купальнике

Певица опубликовала снимок в гамаке на фоне океана.

Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников своим фото в купальнике, сделанным до начала пандемии коронавируса.

Снимок она разместила в своем Instagram.

"Смотрю на это фото и мечтаю снова увидеть океан. Счастлива, что именно из таких прекрасных кадров был создан клип #Воспоминания. И я могу будто заново проживать все эти моменты, когда смотрю его", - написала она.

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На фото Каменских лежит в гамаке на фоне океана, демонстрируя фигуру в купальнике.

Подписчики звезды фото оценили, засыпав ее комплиментами. "Хитрая ручонку положила", "Очень крутая подушка", "Гомак и красавица на нём!", "Как красивооо", "А куда Потапа дела?", "Ну фотка бомба", - написали они.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских показала "бесконечно длинные" ноги в коротеньких шортиках.

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