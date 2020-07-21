Настя Каменских показала "бесконечно длинные" ноги в коротеньких шортиках (фото)

Настя представила серию теплых летних кадров, сделанных на специальной встрече с фанатами.

Украинская певица Настя Каменских показала "бесконечно длинные" ноги в коротеньких шортиках.

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Настя представила серию теплых летних кадров, сделанных на специальной встрече с фанатами. Загорелая Каменских в светлой майке и коротких шортах с радостью поснимала модные ролики с поклонниками, сделала много фото и поделилась впечатлениями.

"С этими ребятами мы наснимали столько видео, сделали столько фоток, а главное - классно пообщались и насмеялись!", - рассказала Настя.

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