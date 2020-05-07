С декольте и тортом: Каменских поразила сеть праздничным видео с Дня рождения
22:52, 07 мая 2020Звезды
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Потап преподнес жене большой торт.
Каменских отпраздновала День рождения / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских, которой 4 мая исполнилось 33 года, порадовала подписчиков новыми кадрами с празднования.
Соответствующее видео артистка опубликовала в своем Instagram.
На нем Каменских в атласном платье с декольте позирует на камеру и принимает в подарок праздничный торт со свечами.
"Давай никогда не перестанем создавать воспоминания вместе", - подписала она видео, отметив на нем мужа Потапа.
Поклонники звезды расхвалили ее в комментариях. "Красотка", "Лучшая", "Прическа супер", "Такие прикольные как дети", - написали они.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в пикантном наряде показала, как отметила 33-летие.
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