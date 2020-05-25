"Классная!": Настя Каменских очаровала фанатов ярким фото

Певица сфотографировалась в необычном розово-голубом свитере.

Украинская певица Настя Каменских показала новые фото, сделанное в домашней обстановке.

Снимки опубликованы в ее Instagram.

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Певица сфотографировалась в необычном розово-голубом свитере. С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице певица выглядела очень молодо.

"Классная!", "Какая ты красотка!", - написали Насте в комментариях.

За 2 часа снимки набрали 90 тысяч лайков.

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