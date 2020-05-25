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"Классная!": Настя Каменских очаровала фанатов ярким фото

13:45, 25 мая 2020
Звезды
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Instagram Настя Каменских

Снимки опубликованы в ее Instagram.

Instagram Настя Каменских

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Певица сфотографировалась в необычном розово-голубом свитере. С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице певица выглядела очень молодо. 

"Классная!", "Какая ты красотка!", - написали Насте в комментариях. 

За 2 часа снимки набрали 90 тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских