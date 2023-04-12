Девушке не понравилось, как Камалия отзывалась о россиянах.

Украинская певица Камалия рассказала, что дочь ее супруга от первого брака всегда недолюбливала ее, несмотря на то, что до полномасштабного российского вторжения они ни разу не виделись.

Однако, когда началась большая война, Камалия с мужем и детьми поехала к девушке в Великую Британию, где она живет со своей семьей. Они не смогли найти общий язык, поэтому певица вскоре вернулась на родину.

Как рассказала Камалия в программе "ЖВЛ", старшая дочь ее мужа, бизнесмена Мохаммада Захура, обижалась, когда она гневно отзывалась обо всех россиянах. А все потому, что ее мама из России. И хоть женщина не поддерживает войну в Украине, ей все равно было обидно.

Но больше всего знаменитость расстроило то, что ее супруг встал на сторону своей дочери, из-за чего она и с ним поругалась.

"Да. Это очень обидно", - сказала Камалия.

Она добавила, что сложный период в их отношениях прошел. Сейчас у них все хорошо.

Напомним, ранее Камалия выступила в Пакистане в сине-желтом платье.

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