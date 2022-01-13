Певица предстала на новом фото в купальнике.

Опальная певица Светлана Лобода опубликовала в своем инста-блоге фотографию, на которой позирует в коричневом купальнике на завязках. Также она надела солнцезащитные очки и заплела косу.

Читайте такжеАндре Тан перечислил фразы, которые убивают отношенияВ таком летнем образе можно рассмотреть фигуру Светланы. Известно, что она занимается спортом и придерживается правильного питания. Более того, перед каждым концертом Лобода качает пресс, чтобы ее тело было более рельефным в откровенных нарядах.

"Какая красотка", "Потрясающая фигура", "Светлана, вы всегда очаровательны", "Прекрасная", "Супер девушка", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Светлана Лобода похвасталась новогодним фото с дочерьми.

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