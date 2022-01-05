При этом звезда скрыла лицо младшей дочери Тильды.

Опальная певица Светлана Лобода похвасталась перед поклонниками новогодним фото, на котором позирует вместе со своими детьми - Евангелиной и Тильдой.

Если старшую дочь звезда часто показывает в своих соцсетях, то лицо младшей она предпочитает скрывать. В одном из интервью певица рассказала, что обязательно покажет Тильду, когда почувствует, что девочка окрепла и готова к такому количеству внимания.

Читайте такжеНастя Каменских в соблазнительном платье похвасталась длинными ножкамиИнтересно, что в кадре Светлана и Евангелина позировали в блестящих платьях и на каблуках, а Тильда была одета в белое легкое платье и в кедах.

"Мои любимые девочки всегда со мной", - подписала фото Лобода.

"Ева так выросла уже", "Красотки", "Как мило", "Самые красивые новогодние фотографии", "Какие нежные семейные снимки", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Светлана Лобода "подвинула" рэпера Канье Уэста.

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