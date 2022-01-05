Опальная певица Светлана Лобода похвасталась перед поклонниками новогодним фото, на котором позирует вместе со своими детьми - Евангелиной и Тильдой.
Если старшую дочь звезда часто показывает в своих соцсетях, то лицо младшей она предпочитает скрывать. В одном из интервью певица рассказала, что обязательно покажет Тильду, когда почувствует, что девочка окрепла и готова к такому количеству внимания.
Читайте такжеНастя Каменских в соблазнительном платье похвасталась длинными ножкамиИнтересно, что в кадре Светлана и Евангелина позировали в блестящих платьях и на каблуках, а Тильда была одета в белое легкое платье и в кедах.
"Мои любимые девочки всегда со мной", - подписала фото Лобода.
"Ева так выросла уже", "Красотки", "Как мило", "Самые красивые новогодние фотографии", "Какие нежные семейные снимки", - пишут поклонники.
Напомним, ранее Светлана Лобода "подвинула" рэпера Канье Уэста.