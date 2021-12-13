Экс-солистка группы "НеАнгелы" рассказала и как бороться с похмельем

Певица Слава Каминская поделилась тем, что помогает ей не прибавить в весе во время праздников и хорошо чувствовать себя после застолья.

Свои секреты звезда раскрыла на съемочной площадке шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

"Обычно после Нового года у всех интоксикация и никто не ест. Так и сбрасываем вес, у меня тоже бывает", — говорит Каминская.

Читайте такжеКак избавиться от похмелья: таблетки и проверенные домашние средства улучшение самочувствияЧтобы побороть похмелье, она советует воздержаться от употребления алкоголя.

"Каких-то народных методов не знаю, разве что праздновать и не останавливаться", — добавила певица.

Работа над праздничными программами нередко стартует еще осенью, бывает — даже летом. Но в любых условиях можно создать новогоднюю атмосферу. Чтобы создать праздничное настроение Каминской нужны знакомые нам всем атрибуты.

"Мандарины, "оливье", "шуба", елка и морда в салате. "Оливье" готовлю по традиционному рецепту, огурец у меня обязательно должен быть соленым, а не свежим. Добавляю все, что есть в холодильнике, как говорится: "Все полезно, что в рот полезло", — шутя рассказала артистка.

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Автор: Анастасия Печенюк