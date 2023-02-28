Девушка Влада Дантеса не скрывает, что делала "пластику".

Даша Кацурина, которая сейчас встречается с бывшим мужем Нади Дорофеевой, рассказала об операции на груди. Избранница Вовы Дантеса раскрыла подробности "пластики".

Так, Кацурину спросили в Stories о том, кормила ли она грудью второго ребенка. Как известно, у нее двое детей от Михаила Кацурина - дочь Саша и сын Иван.

"Тема груди всегда актуальна.Вижу много вопросов, поэтому отвечаю: грудь я сделала после первых родов и рождения Саши. Довольна ли? Очень!",- призналась Кацурина.

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Также она рассказала, будет ли делать новую "пластику". Как оказалось, Кацурина не планирует снова ложиться под нож хирургов.

"Переделывать после рождения Ивана не вижу смысла, все нравится. Из обязательного для себя делаю раз в год УЗИ, кормила Ивана сама", - сообщила девушка Дантеса.

Рассказ об операции Кацурина "иллюстрировала" интимным фото. На нем она кормит грудью своего сына. Судя по всему, это фото девушка Дантеса делала еще в роддоме.

Даша Кацурина и Вова Дантес - что известно о паре

Весной 2022 года стало известно, что Вова Дантес и Надя Дорофеева разводятся. Впоследствии фанатов ошеломила новость. Оказалось, что Додо встречается с другом Михаилом Кацуриным, а Дантес - с его бывшей женой Дашей Кацуриной.

После этого Дантеса и Дорофееву даже обвиняли в свингерстве. Все это время артисты не разрывали свой брак официально. Только в январе 2023 года они поздравили друг друга с официальным разводом.

Дантес строит отношения с Кацуриной, он общается с ее детьми. Даша даже рассказывала, что певец требует у нее третьего ребенка.

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