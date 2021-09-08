Алена Краснова показала соблазнительное фото / instagram.com/alenaakrasnova
Российская модель, супруга Никиты Преснякова и по совместительству невестка Аллы Пугачевой - Алена Краснова - поделилась в Instagram соблазнительным фото.
В кадре девушка предстала в белом топе и джинсах, из-под которых выглядывали трусики. При этом Алена еще и слегка подтянула нижнее белье и томно смотрела в камеру.
"Самая красивая и сексуальная", "Ужас, к чему нам эти труселя?", "Алена, ты шикарная", "Красотка", "Жара", - пишут поклонники в комментариях.
Напомним, в 2017 году Алена Краснова вышла замуж за внука Примадонны Никиту Преснякова. Девушке 24 года, и она активно развивает свою модельную карьеру.
Алена Краснова показала соблазнительное фото / instagram.com/alenaakrasnova
Алена Краснова показала соблазнительное фото / instagram.com/alenaakrasnova
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