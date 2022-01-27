Пара вместе пришла на допремьерный показ сериала "Дикие".

Недавно бессменный ведущий проекта и ярый холостяк Богдан Юсипчук, который ранее не разглашал подробности своей личной жизни, представил публике свою девушку Веронику. Пара вместе пришла на допремьерный показ сериала "Дикие". Известно, что девушка родом из Винницы и профессионально поет.

Телеведущий эксклюзивно для "ЖВЛ" рассказал, как познакомился с девушкой:

"Мы познакомились с Вероникой через общую подругу. Несколько раз встретились в компании друзей, потом я пригласил ее на свидание. Я понял, что мне интересно с ней и я хочу видеть ее чаще. Мы начали встречаться. Для меня очень важно, чтобы с девушкой были схожие ценности, взаимоуважение, хорошее чувство юмора. С Вероникой мне с первой встречи было интересно и весело, было ощущение, что мы знакомы уже давно".

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Также в "ЖВЛ" будет выходить новая рубрика "Династия". Зрители найдут ответы на вопрос: когда несколько поколений творят историю в своей профессии - это сила рода или тяжелая ноша? Журналисты "ЖВЛ" проведут объемное расследование и раскроют секреты, которые имеют самые известные украинские семьи.

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