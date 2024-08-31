Мужчина удивил правдой о родном человеке.

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что его мама поддерживает войну в Украине.

Известно, что уже много лет он не общается с ней связь, а их отношения не сложились еще с детства мужчины.

"Мы с ней последний раз с глазу на глаз общались, если не ошибаюсь, в 2016 году. По телефону мы несколько раз общались, но это было очень поверхностно. После того, как она назло мне подала на меня в суд на алименты, хотя живет в Испании и там зарабатывает... Я не хочу с ней общаться. Эти все обиды, это все в прошлом", - отметил Демин на своем YouTube-канале.

Но самая главная причина, по которой Слава не хочет вспоминать о родном человеке - это то, что сейчас женщина не осуждает агрессию РФ против Украины. Более того, по словам мужчины, она даже ходит на митинги в поддержку диктатора.

"Недавно я узнал, что она, живя в Испании, это не подтвержденная информация, но мне рассказали об этом, что она выходит на митинги в поддержку Путина и России. Для меня это был шок. Она всегда так как-то странно об Украине говорила в последнее время, но, наверное, российская пропаганда на нее очень сильно повлияла там. Поэтому мне неинтересно с ней общаться", - подчеркнул ведущий.

Напомним, ранее Слава Демин честно признался, сколько денег зарабатывает.

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