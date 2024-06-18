Мужчина рассказал о своем доходе.

Украинский ведущий Слава Демин признался, как зарабатывает во время войны и назвал сумму самого большого гонорара.

Мужчина рассказал, что сейчас чаще всего выступает на благотворительных мероприятиях, которые не приносят никакой прибыли. Поэтому больше всего денег он получает от своего YouТube-канала и работы на радио.

"Сейчас я веду только благотворительные мероприятия, только за одну новогоднюю ночь получил деньги. Главный мой доход - это монетизация на YouTube. Самая большая сумма, которую получила наша команда - это 200 тысяч гривень в месяц. Еще получаю зарплату как ведущий радио", - рассказал Демин в интервью изданию "Информатор Украина".

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Также он добавил, что однажды за участие в его интервью звезда предлагала деньги. Кто именно это был - Слава не назвал. Мужчина отметил, что его разговоры с публичными гостями не имеют коммерческой основы со стороны собеседника, поэтому от подобных предложений он отказывается.

"Предлагали, но общались не со мной напрямую, а с менеджером и предлагали где-то до 10 тысяч долларов", - признался ведущий.

Напомним, ранее певица Наталка Карпа рассказала, сколько зарабатывает во время войны и кто ей помогает.

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