Известный украинский певец сменил профессию

Он решил стать продюсером.

Популярный украинский певец MELOVIN сообщил, что сменил профессию. Теперь он будет заниматься продюсированием молодых талантов.

Имя своего нового подопечного он не называет, однако уже открыто заявляет о грандиозных планах.

По его словам, в 2026 году он планирует вернуться на Нацотбор на Евровидение-2025 в качестве наставника другого артиста.

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"MELOVIN в этом году стал продюсером. Поэтому надеюсь, что в следующем году я вернусь сюда со своим артистом", — поделился певец.

MELOVIN на Евровидении - что известно

Впервые MELOVIN пошел на Нацотбор в 2017 году, однако тогда не смог одержать победу. А вот уже в 2018-м он вернулся и представил песню "Under the Ladder". Это выступление принесло ему удачу, поэтому он стал представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне. Там он занял 17 место.

В 2024 году он снова решил попробовать свои силы на Нацотборе. Однако в этот раз ему не повезло. Певец признался, что употреблял алкоголь в больших количествах и ни один день не проходил без него.

Напомним, ранее MELOVIN рассказал о своем алкоголизме, который вызвал тяжелую болезнь.

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