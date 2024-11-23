Артист также объяснил, почему они сейчас не общаются.

Украинский певец Андрей Кравчук, выступающий под сценическим именем EL Кравчук, ответил, поддерживает ли связь со своей подругой-коллегой Ириной Билык.

Не секрет, что артисты много лет знакомы и хорошо дружили. Однако в последнее время, по словам Кравчука, все изменилось и они отдалились.

"Такое время. Просто Ира в разъездах. Она жила некоторое время за границей. Я вообще не знаю, где она сейчас живет. Будет время, мы будем снова общаться. Это дружба, конечно. Моя любовь к ней. Она знает, как я к ней отношусь. Нежно. Потому что я ее знаю. Она такой замечательный человек, с замечательным восприятием мира как автор", - сказал певец в интервью Славе Демину.

Также он добавил, что слухи о ее сложном характере не являются правдой. Хотя несмотря на их дружбу, Билык все же неоднократно обижалась на него.

"Она может обидеться, а я ни разу на нее не обижался. На меня и на Андрея Данилко она обижалась много раз. Например, мы после концерта не зашли к ней в гримерку, а она: "Как это вы не зашли ко мне?". Что мы передали цветы, а она: "А почему не лично?". Ира действительно очень придирчиво смотрит на жизненные детали. Я спокойнее к этому отношусь. Возможно, все женщины так делают".

А вот с кем EL Кравчук не потерял связь, так это Андрей Данилко. Мужчины знакомы много лет и поддерживают друг друга в трудные периоды.

Напомним, ранее известный певец EL Кравчук ошеломил признанием о своей ориентации.

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