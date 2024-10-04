Мужчина также рассказал, имеет ли сейчас бронь.

Известный украинский телеведущий и волонтер Денис Христов, который с начала полномасштабной войны занимается эвакуацией украинцев из прифронтовых городов, заговорил о собственной мобилизации.

Мужчина отметил, что сейчас имеет бронь от армии. Однако неоднократно думал пополнить ряды ВСУ и защищать родину с оружием в руках.

"Конечно, я забронирован. Все свои данные обновил с самого начала. Я есть в резерве. Если мне придет повестка - я пойду, ведь минимум два раза в месяц у меня такие бздыки происходят", - рассказал Денис в комментарии для программы "Утро в Большом Городе".

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Христов также отметил, что на его решение влияет пока мнение родных. Именно они постоянно отговаривают мужчину идти на фронт. Но, по словам волонтера, это лишь вопрос времени.

"Меня останавливают. Я говорю: "Нет-нет. Я пойду. Буду записываться". Я не хочу так далеко смотреть, но мне кажется, что все к этому идет. И мне тоже придется там побывать".

Что известно о Денисе Христовом

До начала полномасштабного вторжения Денис работал на телевидении и был ведущим развлекательных проектов.

Сейчас более двух лет он занимается волонтерством и вывозит украинцев из самых горячих точек. Также недавно Христов презентовал документальный фильм о своей деятельности под названием "1% войны".

Напомним, ранее известный украинский актер Александр Мельник рассказал о походе в ТЦК.

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