Он воевал против украинского народа.

Экс-участник телевизионного российского проекта "Дом-2" Тимур Нуридинов ранее пополнил ряды Вооруженных сил России и отправился на войну в Украину. На днях возле него взорвался снаряд, в результате чего он получил ожог лица.

Как он рассказал в комментарии пропагандистам, на фронте он провел около полугода. Однако после ранения его госпитализировали. Возвращаться на войну он не планирует.

"Произошел взрыв буквально в метре, на уровне головы. Хорошо, что рядом была бронированная дверь от КамАЗа. Она погасила основную ударную волну и собрала обломки. А меня просто пламенем обожгло", – вспомнил оккупант.

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Стоит отметить, что в геноциде украинского народа сейчас участвует и его отчим. Впрочем, мужчина первым пошел на сделку с дьяволом, а затем и привлек к этому своего пасынка, который на тот момент жил и работал в Китае.

Известно, что Нуридинов прошел обучение на оператора БПЛА. Оттуда оккупанта направили на Соледарское направление. Сейчас он вернулся в Россию.

Напомним, ранее известный украинский актер высказался о мобилизации.

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