Он хочет спеть перед оккупантами.

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, который известен под сценическим именем 6ix9ine, сообщил о своем концерте в РФ.

По его словам, выступление состоится в Москве в октябре. Видео рэпера с обращением к россиянам и призывом покупать билеты уже попало в сеть.

"Москва, Россия, я люблю вас! Встретимся 19 октября, билеты уже можно покупать. Скучаю, друзья", - сказал в ролике рэпер.

Видео дня

Также он добавил, что переживает о том, что его выступление могут сорвать.

К слову, рэпер не говорит публично свою позицию относительно войны России против Украины. А в 2022 году он уже намеревался выступить в стране-агрессоре, но когда прилетел в Москву, то выяснилось, что концерт отменили за час до начала.

Что известно о 6ix9ine

Рэпер 6ix9ine известен своей эксцентричной внешностью. У 28-летнего мужчины радужные волосы и грилзы, а также татуировки 69 по всему телу. 10 ноября 2017 года он выпустил свой дебютный сингл "Gummo", который вскоре занял 12 строчку на Billboard Hot 100.

К слову, рэпер неоднократно имел проблемы с законом. В частности, в октябре 2015 года его признали виновным в преступлении - привлечении 13-летнего ребенка к половому акту. Эрнандесу предъявили обвинения по трем пунктам. Также, будучи несовершеннолетним, он сидел в тюрьме за избиение и сбыт героина.

Напомним, ранее звезда рэпа 6ix9ine призвал освободить задержанного Павла Дурова.

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