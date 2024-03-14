Он пока не комментирует эту ситуацию.

Известного польско-французского режиссера Романа Полански вызывают в суд. Ему предъявлено обвинение в сексуальном насилии над девушкой-подростком 1973 года. Об этом пишет издание The Guardian.

90-летний мужчина должен появиться в суде в августе 2025 года. Его адвокат сообщает, что Романа обвиняют в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого эмоционального вреда.

Известно, что жалобу на него подала женщина, которая не называет своего настоящего имени, а представляется как Джейн Доу. Она отмечает, что режиссер в 1973 году совершил сексуальное насилие, зная, что ей еще нет 18 лет. Полански якобы давал ей пить алкоголь, а потом повез к себе домой.

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"Наша клиентка Джейн Доу продемонстрировала огромное мужество, подав иск против известного режиссера, который ранее признал себя виновным в сексуальном преступлении против ребенка, а затем сбежал в Европу, чтобы избежать приговора", - сказал адвокат.

Сам Роман эту ситуацию пока не комментирует.

Что известно о Романе Полански

Роман Полански - кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. Он получил немало престижных наград, в частности, "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, "Золотого медведя" и "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля, "Оскар", "Золотой глобус" и другие награды.

К слову, он ранее уже имел обвинения в сексуальном насилии. Британская актриса Шарлот Льюис утверждала, что он надругался над ней почти 30 лет назад. Также девушка по имени Саманта Геймер, которая была несовершеннолетней в 1977 году тоже говорила о насилии со стороны Романа. Но режиссер выплатил ей денежную компенсацию, а сам сбежал от правосудия.

Напомним, ранее актера Жерара Депардье снова обвинили в сексуальном насилии.

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