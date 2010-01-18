Киевэнерго опровергает, что избирательные участки были без света

АК «Киевэнерго» обеспечила бесперебойное энергоснабжение всех объектов Киева, задействованных в выборах Президента Украины, которые состоялись 17 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК "Киевэнерго", заместитель технического директора - руководитель электротехнического департамента Борис ПОЛИКАРПОВ, который 17 января был дежурным по компании, констатировал: «Все избирательные участки Киева и Центризбирком имели надежное энергоснабжение, и никаких инцидентов, связанных с электричеством, на этих объектах не произошло. В случае возникновения аварийной ситуации эти помещения срочно были бы подключены к резервному источнику питания, которые «Киевэнерго» предварительно подготовил во всех десяти избирательных округах столицы и ЦИК».

По этому поводу пресс-служба компании отмечает, что сообщение о том, что на нескольких избирательных участках Киева вечером 17 января исчезал свет, не отвечает действительности.

“В Шевченковском районе Киева в 20.00 действительно произошла авария, в 21.50 электроснабжение было уже восстановлено. Отключенными оказались 23 жилых дома, но ни на одном избирательном участке свет не исчезал. Причиной аварии стало повреждение изоляции кабеля, которое было ликвидировано в установленные нормативами сроки. Сообщение СМИ о якобы исчезновении света в конце голосования именно на избирательных участках не отвечает действительности и не имеет ссылки на источник информации”, - отмечают в «Киевэнерго».

По словам Б.ПОЛИКАРПОВА, электроснабжение всех помещений, имеющих отношение к выборам, находится на особом контроле, это касается не только ЦИК и избирательных участков, но и партийных офисов. “Заверяю, что ни одного отключения на избирательных участках в течение 17 января не было. В случае, если бы на участке погас свет, во-первых, такой случай был бы официально зафиксирован, и не только «Киевэнерго», а во-вторых, электроснабжение возобновилось бы очень быстро, поскольку в каждом районе дежурила бригада «Киевэнерго», - подчеркнул он.

«Киевэнерго» напоминает, что накануне выборов был принят ряд предохранительных мер для гарантирования надежного и бесперебойного электроснабжения в Киеве во время проведения выборов. В частности, на время выборов компания приостановила все действия по отключению за неуплату должников, в которых размещены избирательные участки и штабы партий кандидатов в президенты. Также компания напоминает, что потребители «Киевэнерго» задолжали компании за тепло более 1 млрд. грн. и более 800 млн. грн. - за электроэнергию.

В компании отмечают, что ЦИК на время выборов находилась под дежурством работников «Киевэнерго», которые были готовы оперативно среагировать на любую аварию или другую неординарную ситуацию, связанную с электроснабжением. Кроме того, ЦИК дополнительно была обеспечена дизель-генератором мощностью 200 кВт для обеспечения питания в экстренном случае.

По данным компании, оперативно-выездные ремонтные бригады «Киевэнерго» несли дежурство в каждом эксплуатационном районе филиала «Кабельные сети «Киевэнерго». Они имели в распоряжении по несколько дизель-генераторов мощностью 5 кВт. А в южном районе филиала «Кабельные сети «Киевэнерго» (обслуживает Голосеевский, Соломенский и Святошинский районы столицы), где по статистике чаще всего случаются повреждения электрических проводов, был установлен дизель-генератор мощностью 100 кВт.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Шевченковском районе Киева, в районе метро “Берестейская” ровно в 20.00 исчез свет в ряде домов, в том числе, по словам жителей домов, и на избирательных участках. Дежурная “Киевэнерго” сообщила УНИАН об аварийном отключении, которое произошло в связи с перегрузкой “на цепи трансформаторных станций”.