Она показала своего избранника.

Украинская певица и победительница талант-шоу "Х-фактор-3" Аида Николайчук вышла замуж.

Об изменениях в своей личной жизни девушка рассказала в Instagram. Известно, что избранником артистки стал Дэниел Лосисеро, который является голливудским каскадером. Свадьбу пара сыграла в США в городе Бербанк.

"Молодожены! Люблю тебя", - написала певица и показала свадебные фото с любимым.

Супруги не устраивали громкого празднования. После росписи они поехали в ресторан в компании самых близких друзей.

К слову, для Николайчук это уже третий брак. От первых отношений у нее есть сын Максим. Со вторым избранником белорусским спортсменом Никитой Подольским певица прожила несколько лет и развелась. Как они познакомились с Дениелем и сколько времени встречались до свадьбы - неизвестно.

Что известно об Аиде Николайчук

Аида родилась в Одессе. После поступления в училище она познакомилась с хип-хоп группой и стала в ней бэк-вокалисткой. В 2002 году Аида прекратила свое участие в коллективе. Позже работала в магазине одежды и решила попробовать себя в талант-шоу "Х-фактор".

Впервые она не прошла кастинг, однако уже на следующий год ее выбрали победительницей в "Х-фактор онлайн" и она автоматически стала участницей третьего сезона. Позжеи в категории "30+" Игоря Кондратюка она победила шоу.

В 2013 году Николайчук получила немало престижных премий: ее номинировали на ежегодную музыкальную премию "YUNA" в категории "Открытие года", по результатам национального рейтинга "Фавориты Успеха-2013" Аида была признана лучшей в номинации "Певица года". Также рейтинг популярности людей и событий Юга Украины "Народное призвание-2013" назвал ее "Талантом года". К слову, сейчас певица живет за границей.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка Ярослава Магучих ответила, когда сыграет свадьбу с женихом.

Вас также могут заинтересовать новости: