24-летняя Иванна ранее не рассказывала об этом трагическом событии в ее жизни.

24-летняя Иванна - жена победителя второго сезона проекта "Голос діти" и 10-го сезона "Голос країни" Романа Сасанчина. Девушка, которая сейчас воспитывает с Романом дочь Элизабет, призналась, что ранее у нее был выкидыш. Об этом она рассказала в своем Instagram-блоге, отвечая на вопрос в рубрике "Было/Не было".

Так, один из пользователей написал вопрос: "Были ли замершие/ выкидыши?"

Иванна отметила: "Было, замер плод! Это самая большая боль, которую мне приходилось пережить".

Отметим, в декабре 2021 года супруга Романа Сасанчина родила дочь. Девочку назвали Элизабет. Пара призналась - беременность была запланированной, а ребенок - очень желанным.

Также Иванна ответила и на другие вопросы. Она рассказала, что у нее были побои со стороны молодого человека. Речь идет о первых отношениях, которые длились почти три года. Кроме того, она никогда не делала аборт и категорически против этого.

Напомним, Роман Сасанчин с женой объявили о планах повенчаться.

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