Она вернула себе девичью фамилия.

Украинская актриса Антонина Хижняк, известная благодаря ролям в таких сериалах как "Рысь", "След", "Найду пару любимому" и других, сменила фамилию.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что долгое время оставалась на фамилии своего бывшего мужа. Сейчас же она решилась вернуть себе девичью фамилию.

"Прощайте, старые паспорта! Привет, опять моя родная фамилия! Хочу отметить для себя дату 15 декабря 2023 года. День, когда я официально вернула себе девичью фамилию Хижняк. Даже не ожидала, что это окажется насколько важным и мощным моментом, я просто плакала и прыгала от счастья!" – поделилась актриса.

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Отметим, Антонина Хижняк была замужем за Андреем Якушевым. В браке у них родился сын Максим. Актриса рассказывала, что их отношения начались с дружбы. Однако вскоре после свадьбы пара рассталась.

По словам Антонины, мужу ее не хватало дома, а она не могла отказаться от карьеры. Сейчас сердце Хижняк занято. Она встречается со своим коллегой Александром Боднарем.

Напомним, ранее певица Alyosha неожиданно сменила псевдоним.

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