Наталка Денисенко отправилась в горы с сыном, чтобы продлить каникулы.

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с пятилетним сыном Андреем отправились в Карпаты. Звезда показала, как отдыхает в горах.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась, как продлила зимние каникулы в селе Яблуница Ивано-Франковской области. По ее словам, ей очень понравился комплекс, который она выбрала.

Звезда попарилась в бане, посидела в чане под открытым небом, а также полакомилась местной кухней.

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Кроме того, Денисенко похвасталась точеной фигурой, надев золотистое бикини.

Наталка Денисенко провела выходные с мужем-военным

Актриса Наталья Денисенко неоднократно рассказывала, что редко видится со своим мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ. В последние дни 2023 года актриса повела с пятилетним сыном Андрюшей и ссупругом в Одессе. Там они плавали в бассейне, были в джакузи, ходили на массаж и отвели сына в океанариум.

Фото счастливой пары не понравились некоторым подписчикам, но Денисенко не стала молчать. По ее словам, супруг - простой солдат, который был в Одессе на учениях, а 31 декабря у него был выходной от лекций и полигона в академии, поэтому он смог отпроситься и провести время с родными.

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