Актрису возмутил комментарий женщины.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко недавно делилась фотографиями с любимым Андреем Фединчиком, которому удалось приехать на несколько дней с фронта в Одессу. Именно там пара с общим сыном Андрюшей встретила Новый год.

Однако пока одни радовались, что супругам удалось провести время вместе, другие же - выразили свое возмущение. Подписчица написала так:

"Не знаю, где так можно служить, чтоб почти каждый месяц видеться и отдыхать с семьей. Ребята с востока больше года без ротаций и отпусков. Сплошная несправедливость: одни в ВСУ имеют право на отдых, а другие - больше года не видят семью. Одни воюют, а другие прикрываются службой".

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Наталья не смогла промолчать и написала свой ответ.

"Зависть - не то чувство, которого заслуживают семьи военных. Если бы я могла все вам рассказать, то вы бы не писали таких сообщений. Почему - то мне стыдно за вас", - отметила актриса.

Далее в сторис Наталья добавила, что Андрей - простой солдат, который был в Одессе на учениях. Тогда 31 декабря в воскресенье у него был выходной от лекций и полигона в академии. Поэтому мужчина смог отпроситься и провести время с родными.

"Оправдываться и посылать я не буду. У меня на этот Новый год появился счастливый случай, благодаря которому я смогла на 1 день увидеться с любимым. Считаю, что все мужчины и мой так же заслуживают отдыха и спокойной жизни", - сказала Наталья.

Женщина отметила, что для долгожданной победы украинцам нужно объединяться, а не ссориться и завидовать.

Напомним, Наталья Денисенко с мужем-военным Андреем Фединчиком и сыном были вместе в Одессе. Там они плавали в бассейне, были в джакузи, ходили на массаж и отвели сына в океанариум.

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