Певица родом из Украины Анна Асти стала самой дорогой певицей в России. Как рассказал один из организаторов концертов в комментарии росСМИ, Асти за 40-минутное выступление просит до 20 миллинов рублей (более 8 миллионов гривень).
Стоимость выступления певицы, по словам инсайдера, зависит от места прохождения новогоднего корпоратива. Например, за выступление в Москве Асти берет намного меньше, но только потому, что может дать несколько концертов за ночь.
"Выступление Анны Asti в Москве стоит от 10 миллионов, а вот в регионы меньше чем за 20-ку она не поедет", – рассказал инсайдер.
Также в список самых дорогих артистов РФ вошли Shaman, Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, группы "Руки Вверх" и "Ленинград".
Отметим, Анна Асти встретила полномасштабную войну в Украине. Первые дни она вместе с родителями и мужем-россиянином пряталась в подвале. При этом она вскоре вернулась в РФ. Поговаривают, что на этом настоял ее супруг Стас.
В РФ Асти открыла собственный бизнес - студию красоты и музыкальный лейбл. Также она регулярно выступает на концертах. Кроме того, певица уже получила российский паспорт.
Напомним, украинка Анна Асти ранее стала "певицей года" в России.