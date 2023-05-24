Анна Асти предала родную страну ради кровавых рублей.

Украинская певица Анна Асти после 24 февраля 2022 года продолжила жить и работать в России. Она регулярно выступает на концертах в стране-агрессора, в том числе и участвует в музыкальных премиях.

На днях она получила награду "Лучшая певица года", а также ее удостоили наград "Прорыв года" и "Песня года". Уроженка Черкасс настолько обрадовалась победе в нескольких номинациях, что прямо со сцены заявила, что "не зря" пела для россиян.

Кроме того, на премии она исполнила несколько своих последних песен. И пока она выступает в России, ее родители находятся в Украине под обстрелами.

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Известно, что Асти приезжала на родину до полномасштабного вторжения и даже несколько дней провела в бомбоубежище вместе со своим мужем.

Однако вскоре она вернулась в РФ, где зарабатывает кровавые рубли. К слову, за более чем год она так и не высказалась обо всех преступлениях российских оккупантов.

Кто такая Анна Асти

Анна Асти родилась в Черкассах. Популярность она обрела, благодаря дуэту с Артемом Умрихиным. К слову, последний не появляется на публике уже больше года, но и о войне он молчит.

Песни группы Artik&Asti "Мы будем вместе", "Истеричка", "Грустный дэнс", "Под гипнозом" и другие принесли им славу и деньги. Но делиться своим творчеством они решили с россиянами.

Известно, что помимо музыки Асти еще и занимается предпринимательской деятельностью. В России она открыла салон красоты и бар.

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