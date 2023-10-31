Чичерина уже не первый год поддерживает боевиков и коллаборантов.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддержала вооруженную агрессию РФ. По данным следствия, накануне 2023 года она опубликовала на собственном YouTube-канале видеообращение, где призвала военных Сил обороны сдаваться в российский плен.

Кроме того, как отметили в спецслужбе, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири. Затем это видео было "подхвачено" пропагандистами центральных информресурсов кремля, а также распространено через Telegram-каналы террористических организаций "Л/ДНР"

"Также после теракта агрессора в Еленовке фигурантка приехала во временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков. Такую агитацию она сопровождала "лозунгами", в которых оправдывала временную оккупацию части Украины. Инициированная Службой безопасности Языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу РФ", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Видео дня

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

частью 1 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

частями 1 и 2 статьи 332-2 "Незаконное пересечение государственной границы Украины";

статьей 436 "Пропаганда войны";

частью 3 статьи 436-2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также в СБУ напомнили, что в марте 2022 года фигурантка незаконно прибыла во временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии. Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

частью 3 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

частью 1 статьи 338 "Надругательство над государственными символами".

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Пропаганда РФ в шоубизнесе - последние новости

Раньше в РФ выдали очередной пропагандистский клип. На этот раз песню для оккупантов записали путинисты Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Влад Маленко. Трек получил название "Русские маяки".

Лепс зачитал рэп и визжал о "фронтовиках", при этом на видео были показаны исторические персонажи. Вся "картинка" была в красных оттенках, даже вода и небо были "кровавыми".

Свой трек россияне выпустили ко Дню так называемого "присоединения новых регионов" - временно оккупированных территорий Украины, которые РФ пока называет своими. Путинисты решили поддержать оккупантов и подыграть пропаганде Кремля.

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