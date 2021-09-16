Артист получил травму бедра.

74-летний британский певец Элтон Джон недавно травмировал бедро. Он проходил курс физиотерапии, но результатов это не дало.

По его словам, лучше не стало. Более того, сейчас ему трудно передвигаться, так как он испытывает очень сильную боль. Поэтому было принято решение провести операцию, чтобы Элтон смог вернуться в прежнюю форму.

"В конце лета я неловко упал на твердую поверхность и с тех пор испытываю сильную боль и дискомфорт в бедре. Несмотря на интенсивное физиотерапевтическое и специализированное лечение, боль продолжает усиливаться и затрудняет движение. Мне посоветовали как можно скорее сделать операцию, чтобы вернуться в прежнюю физическую форму и убедиться, что нет долгосрочных осложнений", - написал Элтон Джон в своем инста-блоге.

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Также он добавил, что после операции он пройдет еще один курс физиотерапии, которая приблизит его к полному выздоровлению и вернет его к привычному ритму жизни без боли.

Кто такой Элтон Джон

Элтон Джон оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Также он планирует выпустить новый альбом, песни из которого записал в коллаборации с такими звездами как Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж, Рина Саваяма, Стиви Уандер и другие.

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Автор: Диана Могилевич