Сама Примадонна редко показывается в соцсетях. А вот ее супруг любит показывать кадры со звездой.

44-летний Максим Галкин продолжает радовать поклонников семейными видео.

Читайте такжеГалкин и дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения (видео) В этот раз на своей странице в Instagram он поделился роликом, на котором Алла Пугачева предстала с минимумом макияжа и в белоснежном образе. Многие, судя по комментариям, заметили, как сильно похудела звезда.

В кадре 72-летняя Примадонна появилась вместе с сыном Гарри, который решил устроить ей сюрприз. Сын Аллы Борисовны приготовил ей пирожки.

"Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И пока Лиза в школе сделал маме сюрприз!", - написал Галкин.

Дети Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013-го на свет появились их дети Гарри и Лиза. Прекрасных двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.

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Автор: Ольга Робейко