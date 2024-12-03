Потап с сыном отдыхают на роскошных локациях.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап удивил поклонников редкими кадрами с подросшим сыном Андреем.

На странице в Instagram Потап опубликовал подборку фото, сделанных в течение года. На них отец и сын отдыхают на роскошных локациях: обедают на открытой террасе с видом на бассейн, дегустируют экзотические блюда среди пальм, проводят время в компании друзей.

"Когда тебе больше нечего дать игре, то копай глубже", - загадочно подписал фото Потап, намекая на глубокий смысл своих мыслей и переживаний.

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Кроме семейных фотографий, Потап поделился кадрами из своей повседневной жизни. Он показал, как поддерживает физическую форму в спортзале, а также продемонстрировал свой стиль в новых нарядах.

Публикации Потапа вызвали быструю реакцию фанов. Многие отметили внешнее сходство отца и сына, а также пожелали им здоровья и успехов. Сам Андрей неоднократно заявлял о теплых отношениях с отцом.

Кто такой Потап

Потап - это яркая и многогранная личность украинского шоу-бизнеса. Он достиг успеха как рэпер, продюсер, автор песен, композитор, телеведущий. Мало кто знает, что он также имеет спортивное прошлое - мастер спорта по водному поло.

Однако, его выезд за границу после начала полномасштабного вторжения вызвал волну критики и негативных реакций со стороны украинцев. Многие восприняли это как бегство от проблем и неответственность перед страной.

Напомним, 16-летний Андрей Потапенко рассказал о местонахождении своего отца.

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