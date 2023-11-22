Певица называет его женихом.

Певица Ирина Билык рассказала, какие у нее сейчас отношения с мужчиной, который сделал ей предложение руки и сердца прямо на концерте.

Артистка в эфире "Мелодия FM" призналась, что молодого человека зовут Николай. Он - владелец салона красоты в Тернополе, откуда родом. После того, как мужчина осмелился выйти на сцену к Билык и признаться ей в своих чувствах, они продолжили общение.

Ирина говорит, что говорить о более серьезных отношениях и о сексе, в том числе, еще рано, а вот общается она с Николаем с удовольствием.

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"Мы сейчас договорились общаться… Он очень приятный человек. Я не отказываюсь от общения, кофе. Для секса – мы незнакомы. Мне еще нужно месяц-два с ним разговаривать и пить кофе. Долго", - сказала Билык.

Также артистка рассказала, что решила каждый день носить подарок Николая - обручальное кольцо. Несмотря на то, что украшение оказалось маленьким, на нем есть надпись "Не одинокая я".

"Я решила, что если я сейчас свободна, у меня никого нет, то пусть у меня будет муж, ну хоть один из поклонников! Николай, мой муж и жених, привет!" - передала привет мужчине артистка.

Кроме того, Билык отметила, что у Николая есть все шансы завоевать ее сердце.

Напомним, ранее Ирина Билык вспомнила поступок Зеленского, который поразил ее больше всего.

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