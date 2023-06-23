Мальчика не узнать, сравнивая с его более старыми фотографиями.

Легендарная украинская певица Ирина Билык редко делится в блоге фотографиями со своим младшим сыном, но сейчас звезда решила похвастаться, каким взрослым стал Табриз - ее семилетний ребенок он третьего брака.

"Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую он хочет?", - спросила Ирина Билык у своих поклонников.

Многие комментаторы поделились своим опытом, и заметили, что ребёнок очень похож на маму. Среди прочего совет дал телеведущий Слава Демин, который растит сына.

Видео дня

"Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал. Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", - написал Слава.

Личная жизнь Ирины Билык

Сейчас Билык в разводе. Ее сын Табриз родился в 2015 году. Тогда Ирина была замужем за российским бизнесменом и режиссером Асланом Ахмадовым.

В 2021 году стало известно, что пара разводится. Билык объяснила, что они решили разойтись из-за того, что долгое время были на расстоянии из-за работы, и чувства остыли.

Певица уверяет, что с экс-супругом она осталась в хороших отношениях, чтобы отец тоже мог участвовать в воспитании.

Напомним, Ирина Билик выпустила ремикс на "пророческий" хит 90-х.

Вас также могут заинтересовать новости: