Пользователи отметили, что сейчас все слова песни воспринимаются иначе.

Украинская певица Ирина Билык выпустила ремикс на свой хит из 90-х. Она дала новую жизнь песне "Я іду на війну".

Видео с ремиксом уже появилось на YouTube-канале артистки. В описании к нему отмечается, что сейчас эта песня является обращением Билык к украинцам.

"Во время войны все же остается место и для любви. С одной стороны, слова песни жестоки и соответствуют настроению настоящего, но с другой стороны, война влюбленного человека со своей душой - это тоже больно и актуально. Любите друг друга даже тогда, когда нет сил, и кажется, что все разрушено. Победа за нами! Война не будет вечной", - добавила певица.

Обновленная версия песни получила более современный ритм. Другая аранжировка и популярный и молодежный звук добавили хит драйва.

"Скажи мені, чия в тім вина, що йде війна", - поет Билык.

"Я іду на війну" - ремикс

"Я іду на війну" - оригинальная версия

Реакция сети

В комментариях под обновленной версией песни пользователи отмечают, что этот трек стал "пророческим". Впрочем, в 1996 году, когда Билык представила свой хит, мало кто это замечал, считают фанаты. Также они пишут:

"Помню свое детство, когда слушала эту песню и не думала, что теперь она будет так актуальна. Любовь и жизнь всегда главные для человечества"

"Реальность ужасна. Мы обязательно выстоим и одержим победу. Спасибо за песню. Слава ВСУ"

"Никогда бы не подумала, что эта песня станет такой актуальной".

Напомним, ранее новый клип в соблазнительном наряде представила Алина Гросу.

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