Долгое время мальчик не появлялся в соцсетях звездной мамы, но на этот раз произошло исключение.

Знаменитая украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время поделилась семейным контентом в сети. Артистка показала своего 9-летнего сына, и как он изменился за время отсутствия в соцсетях звездной мамочки.

Новый кадр с мальчиком исполнительница опубликовала в своем Instagram. На фотографии 9-летний Табриз от бывшего мужа звезды - российского фотографа Аслана Ахмадова - позировал на камеру в объятиях мамы. Билык с сыном сделали селфи на фоне украшенной новогодней елки.

Знаменитость показалась в розовой куртке и солнцезащитных очках, а вот одежда сына певицы не была видна на снимке. Ирина Николаевна не стала вдаваться в подробности и рассказывать, когда именно сделано это фото.

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Она лишь в подписи к кадру обратилась к подписчикам и поинтересовалась у них: "Как считаете, кто главный в этой команде?". Похоже, таким образом исполнительница намекнула, что часто главным в их семье является именно Табриз, а его мама выполняет пожелания сына.

Редкое появление мальчика в сети вызвало фурор на странице Билык. Поклонники творчества артистки сразу заметили, что Табриз очень изменился за последнее время, в частности, он повзрослел. А также засыпали семью комплиментами:

"Ваши дети, Ирина, это ваше сокровище и они самые главные и в команде, и в сердце"

"Красавица мама, и красавчик сын!"

"Какой же красивый мальчик"

"Так быстро подрос. Ну очень красивый мальчик растет"

К слову, Табриз - младший сын Билык, который родился в 2015 году. Как известно, за Ахмадова Билык вышла замуж в 2015 году. В браке с помощью суррогатной матери появился на свет их сын. Уже через шесть лет пара развелась.

Напомним, ранее Ирина Билык спела на украинском языке хит "Нас нет". Знаменитость продолжает украинизировать свои русскоязычные треки и снова порадовала поклонников новым переводом.

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