Артистка призналась, что она и ее партнер - очень ревнивые, из-за чего у них был сложный период в отношениях.

Популярная украинская певица СолоХа, которая подавала заявку на нынешний Нацотбор на "Евровидение-2025", но не попала в лонглист, высказалась о своей личной жизни. Звезда призналась, почему скрывает мужа и рассказала о кризисе в их браке.

Тереза Балашова (настоящее имя СолоХи) находится в отношениях с мужем Максимом, которого часто называет красавцем. От него исполнительница родила дочь Евланию и воспитывает дочь Ариану от первого брака. Известно лишь, что мужчина работает в правоохранительных органах. Певица не показывает избранника в соцсетях и почти никогда не говорит об их отношениях.

В интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" она отметила, что уважает своего мужа, который сам избегает публичности. Его не интересует медийность и он не хочет чрезмерного внимания к себе.

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"Он просто не публичный, не связан с творчеством. Это его и моя инициатива не показывать его. Счастье должно быть в тишине", - убеждена СолоХа, известная песнями "Ваша мать", "Верба", "Чего хочет женщина".

По ее словам, в их браке был кризисный период в начале полномасштабного вторжения. Тогда артистка уехала за границу и из-за расстояния у супругов возникали ссоры. Тереза признается, что она и ее возлюбленный - очень ревнивы. Это и было причиной ссор. Однако сейчас, как она заверила, у них наладились отношения.

"Мы безумно влюблены, поэтому ревнуем друг друга. Недавно нашим отношениям исполнилось 4 года. Мы понимаем, что пережили кризис 3-х лет и наши отношения стали еще крепче. Мы просто сходим с ума друг от друга. Я говорю ему, что его фанатка, а он мне в ответ то же самое", - поделилась исполнительница.

Она добавила, что для них измена - это табу. Они бы никогда не простили это друг другу. А вот брачного договора у пары нет, хотя СолоХа призналась, что с первым мужем составляла такой документ.

Напомним, ранее СолоХа раскритиковала фигуры alyona alyona и Александры Зарицкой из группы KAZKA. Артистка выступила против бодипозитива и считает, что у коллег есть проблемы со здоровьем из-за лишнего веса.

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