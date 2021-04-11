Грузинский продюсер, главный герой шестого сезона проекта "Холостяк", Иракли Макацария впервые показал свою девушку.
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В финале "Холостяка" он вручил кольцо модели Алене Лесик, но сразу после проекта пара рассталась. С тех пор Иракли не афишировал свою личную жизнь.
И вот чудо свершилось. 36-летний Макацария встретил свою любовь. Продюсер обнародовал в социальной сети снимок с грузинкой Лизой. Известно, что девушке всего 19 лет. То есть разница в возрасте у пары аж 17 лет.
"Любовь моей жизни", - написал Макацария.
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