Для подключения к Starlink пользователь должен будет приобрести специальный терминал-приемник и уплатить абоненскую плату.

Система глобального спутникового интернета Starlink выйдет из фазы открытого бета-тестирования не в августе, как ранее планировалось, а в октябре.

Об этом заявил гендиректор SpaceX Илон Маск, сообщает ITC.ua.

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На конференции Mobile World Congress 2021 глава SpaceX Илон Маск поделился планами по развитию системы глобального спутникового интернета Starlink.

Как сообщает издание, в ближайшие 12 месяцев SpaceX рассчитывает привлечь еще 500 тыс. новых абонентов Starlink.

Также SpaceX подала в FCC заявку, где раскрыла детали плана по Starlink Gen2. Компания рассчитывает использовать корабль следующего поколения Starship в нужной конфигурации, чтобы за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, и в дальнейшем расширить интернет Starlink на Луну и Марс после их успешной колонизации. В документе упоминалось о размещении 29 988 спутников на 9 разных орбитальных высотах.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Для запуска Starlink компания за несколько лет сформировала на орбите крупную группировку спутников – около 1800 штук.

Инновационная технология лазерной связи, над которой SpaceX работала последние несколько лет, позволяет передавать сигнал, используя соседние аппараты в качестве ретрансляторов. Эти спутники в первую очередь предназначены для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

Для подключения к Starlink пользователь должен будет приобрести специальный терминал-приемник и уплатить абоненскую плату. В США терминал стоит 500 долларов, абонплата - 100 долларов.

30 июня 2021 года Илон Маск объявил, что глобальный запуск высокоскоростного спутникового интернета Starlink состоится уже в августе.

Автор: Елена Коваленко