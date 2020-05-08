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Илон Маск впервые произнес имя новорожденного сына (видео)

01:53, 08 мая 2020
Звезды
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У Маска родился 6 сын / Фото: Твиттер Илона Маска

Ведущий прямо попросил миллиардера произнести имя. «Икс Эш Эй Твелв Маск или Икс Эш Архангел Маск», — рассказал в подкасте на YouTube-канале Джо Рогана.

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Он пояснил, что «Архангел» — это название проекта высотного самолета-разведчика Lockheed A-12.

Ранее стало известно, что Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ A-12. Как точно произносить это имя, Маск объяснил только сейчас.

Как сообщал ранее УНИАН, Маск и певица Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года.

Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

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